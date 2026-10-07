Cienfuegos derrota a Matanzas con marcador de 10-1

Los Elefantes de Cienfuegos derrotaron 10 carreras por 1 a los Cocodrilos de Matanzas en el estadio Victoria de Girón, en el tercer juego de la subserie correspondiente a la 65 Serie Nacional de Béisbol.

Cienfuegos marcó la diferencia desde las primeras entradas y tomó el control del encuentro ante el conjunto matancero. La ofensiva visitante respondió con un total de diez carreras, mientras Matanzas solo pudo anotar en una ocasión.

El triunfo correspondió al lanzador Alex Daniel Pérez, quien logró contener a la ofensiva de los Cocodrilos y condujo a los Elefantes a su victoria. La jornada también dejó dos cuadrangulares para Cienfuegos, a cargo de José Manuel Oramas y Edson Manuel Portela.

Con este resultado, los Elefantes se impusieron en el tercer desafío de la subserie ante los Cocodrilos en su visita al Victoria de Girón. Ambos equipos volverán a la disputa en busca de nuevos triunfos dentro de la 65 Serie Nacional. (ALH)

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