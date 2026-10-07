Del 10 al 20 de octubre Jornada por la Cultura Cubana

Del 10 al 20 de octubre acontecerá en la Ciudad de los Puentes la Jornada por la Cultura Cubana y la 51 Semana de la Cultura Matancera.

Según trascendió en conferencia de prensa, el evento se iniciará con un pasacalle desde la Plaza de la Vigía hasta el Parque de la Rueda Dentada, con la participación de la Banda Provincial de Conciertos y proyectos socioculturales.

Las Direcciones provincial y municipal prepararon un amplio programa con más de 200 actividades de todas las manifestaciones del arte y en las distintas comunidades del territorio.

Noslén González, subdirector provincial de Cultura, expresó que la Jornada festejará el aniversario 333 de la urbe yumurina, el centenario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz; los 65 años de la UNEAC y del Movimiento de Artistas Aficionados en el país, el aniversario 50 del Ministerio de Cultura, el 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el 35 de la Casa de la Cultura municipal Bonifacio Byrne.

El día 12 de octubre tendrá lugar la Asamblea Solemne en saludo al aniversario 333 de la urbe San Carlos y San Severino de Matanzas, en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, a las 6 de la tarde. De igual forma en horario de la noche artistas yumurinos celebrarán a la ciudad con una gala cultural en la emblemática institución.

Los días 14 y 15 el público yumurino disfrutará de las acciones del Premio Literario Fundación de la Ciudad 2026. En esta ocasión el galardón se dedica al Premio Nacional de Cine, Senel Paz.

El miércoles 14 a las 3 de la tarde la Dirección provincial de Cultura entregará su más alta distinción, La Tórtola, a un grupo de artistas y trabajadores.

La Jornada distinguirá los 70 años de vida de Marcia Brito, directora del Museo Farmacéutico, con la inauguración de la exposición fotográfica Mujer Botica, a cargo Dayana González y Leodán Fleitas.

De igual forma la 51 Semana de la Cultura en Matanzas albergará conciertos de disímiles agrupaciones, muestras de artes plásticas, puestas en escena y un encuentro con las personalidades de la cultura.

El programa del evento culminará en Parque de la Jarcia con un concierto de la Orquesta D’ Nuevo Son y una rueda de casino. (ALH)

Foto: Carrete Producciones.

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