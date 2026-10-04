Béisbol para ciegos: Cayó la corona de Cuba, quedó la hazaña

Los antillanos, campeones de la pasada edición, llegaron invictos al duelo decisivo y estuvieron a las puertas de reeditar aquella corona, pero encontraron en el anfitrión a un adversario decidido a cobrar el desquite de la final perdida anteriormente.

Italia, que también avanzó arrasando a sus rivales, hizo valer el respaldo de su público y su condición de local en una batalla entre los dos mejores equipos del torneo.

Cuba abrió el marcador en el cierre del segundo capítulo al combinar un error con tres imparables, uno de ellos de Maikel Meriño, quien remolcó la primera carrera del desafío.

La respuesta italiana llegó en la tercera entrada, cuando cinco imparables consecutivos produjeron un racimo de tres anotaciones que puso a los cubanos por primera vez debajo en el marcador durante el certamen.

Lejos de ceder, los dirigidos por Roberto Carmona descontaron una carrera en el cierre de ese episodio y tomaron nuevamente el mando en el cuarto con otras dos, impulsadas por Iván Gordo y Yaniel Pérez.

Entonces apareció el capítulo que inclinó definitivamente la balanza, pues Italia fabricó cinco carreras en el quinto episodio y consiguió una ventaja que defendió hasta el último out para ceñirse la corona.

El resultado dejó a Cuba con la medalla de plata y a Italia en lo más alto del podio, en un desenlace que no borra la extraordinaria trayectoria de un conjunto que llegó invicto a la defensa de su título.

Gran Bretaña completó el podio, tras derrotar hoy 9-2 a China Taipéi en el partido por el tercer lugar.

Más allá del resultado, el campeonato volvió a recordar que el béisbol puede derribar fronteras y convertir un terreno de juego en espacio de inclusión, dignidad y competencia, donde las limitaciones visuales no apagan el talento ni la voluntad de vencer.

Ojos que no ven, corazón que sí sienten, porque detrás de cada carrera, cada batazo y cada esfuerzo de estos atletas hay horas de sacrificio, coraje y una heroicidad cotidiana que hace del béisbol para ciegos mucho más que un deporte. (ALH)

Boris Luis Cabrera Acosta/Cubadebate