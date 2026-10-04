Camerata José White presenta «Serenatas, danzas y exaltaciones»

«Serenatas, danzas y exaltaciones» devino la más reciente propuesta de la Camerata José White.

El evento, en la Sala de Conciertos homónima de la ciudad de Matanzas, contó con la participación del compositor colombo-estadounidense Jimmy Andrés Pinzón como director invitado.

José Antonio Fernández Muñoz, director de la agrupación, explicó que el objetivo fundamental del concierto era contribuir a la preparación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Artes de Matanzas que forman parte de la Camerata José White.

«Quería ayudar a la Camerata, ya que algunos son maestros y otros estudiantes, a tener algo con lo que todos puedan crecer. Las obras seleccionadas son en cierto sentido piezas fundamentales que toda orquesta debe tocar al menos una vez», comentó Pinzón.

El vínculo entre el joven compositor y la Camerata surgió en el 2025, con el estreno mundial de su obra «Aurora» por la agrupación matancera.

«Conocía a Tony (José Antonio Fernández Muñoz) desde años atrás y él me estaba comentando de la labor de la Camerata, y es en ese momento que le digo: quiero componerles una obra. A partir de conocer los instrumentos de la agrupación comencé el proceso y en unas semanas tenía «Aurora». Cuando se las envié a ellos les encantó, incluso me enviaron un vídeo tocando la pieza y lo hicieron muy bien», expuso Jimmy Andrés Pinzón.

El programa del concierto incluyó las piezas «Serenata para cuerdas, Op. 11» de Dag Wirén; «El Bello Danubio Azul, Op. 314» de Johann Strauss; «Adagietto de la Sinfonía núm. 5» de Gustav Mahler; «Ennanga», de William Grant Still, con la solista Mayte Rodríguez Álvarez en el arpa, y «St Paul’s Suite, Op. 29, núm. 2», de Gustav Holst.

Fernández Muñoz explicó que, en el caso de algunas obras, el director invitado pagó los derechos de acceso a tocarlas para este concierto.

«Desde el primer momento nos enamoramos de esta música. Muchas de ellas pertenecen al repertorio de música de cámara que se toca en orquestas de muchas partes del mundo», agregó.

De igual forma el conjunto clásico interpretó obras de Pinzón: «Cuarteto de cuerda núm. 1 en re mayor», «Aurora» y «exaltación».

«El resultado es más que un concierto. Pienso que fue un gran concierto, pero esta semana que hemos trabajado con el maestro Pinzón fue algo impresionante para nosotros», afirmó el director de la Camerata.

«Setenatas, danzas y exaltaciones» contó con la dirección general a cargo de José Antonio Fernández Muñoz y musical de Fernando Castellano Ricardo.

Jimmy Andrés Pinzón obtuvo su título en Educación Musical Instrumental de Harding University. Entre sus mentores figuraron el Dr. Jay Walls y los compositores Frank Ticheli y Matthew Maslanka.

En 2018 fundó HORYZIN Music Publishing, editorial dedicada a hacer la música de calidad más accesible y a apoyar a compositores emergentes.

Sus obras para banda Sinfónica, orquesta y música de cámara se han interpretado a nivel internacional. (ALH)

Fotos: Carrete Producciones

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