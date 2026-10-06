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Segunda victoria consecutiva de Matanzas ante Cienfuegos

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Béisbol #Cienfuegos #Cocodrilos de Matanzas #Elefantes #Estadio Victoria de Girón #TV Yumurí

Los Cocodrilos de Matanzas superaron dos carreras por cero a Cienfuegos en el segundo juego de la 65 Serie Nacional de Béisbol, disputado en el Estadio Victoria de Girón

El éxito lo obtuvo el lanzador Brayan Reyes Cedeño desde el montículo, quien dominó la ofensiva sureña en cinco innings completos.

El conjunto yumurino abrió el marcador en el cuarto episodio, con la primera anotación del encuentro. Cienfuegos no concretó sus oportunidades y terminó con cinco imparables, sin carreras.

La segunda anotación de Matanzas llegó en el octavo capítulo, cuando Hanyelo Videt conectó cuadrangular, batazo que amplió la ventaja y puso cifras definitivas al encuentro.

Matanzas concluyó con seis hits y dos carreras, mientras ambos conjuntos cometieron dos errores a la defensa. Con el triunfo, los Cocodrilos sumaron otra victoria en el segundo duelo ante los Elefantes. La subserie continúa en los predios matanceros.

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By Leydis Daylis Martínez Ramos

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