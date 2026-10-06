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La Hispanidad a escena con Lizt Alfonso Dance Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #España #Gala #Hispanidad #Lizt Alfonso Dance Cuba #Teatro Martí #TV Yumurí

Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) y la Embajada de España invitan el 12 de octubre en el Teatro Martí a las 3:00 p.m., a la Gran Gala por el Día de la Hispanidad, la cual exalta esa herencia que forma parte esencial de la cultura de este país caribeño y de tantas otras naciones del continente.

Según información difundida por sus organizadores, conformarán el programa fragmentos de los espectáculos Fuerza y Compás y Habana Fénix, junto a otras propuestas coreográficas.

El grupo musical de LADC, bajo de dirección de Carmen Souto, aportará brillo a esta Gala protagonizada por la compañía que el próximo 19 de octubre cumplirá 35 años de fundada por la directora, maestra y coreógrafa Lizt Alfonso, quien invitó para la ocasión a los Ballet Infantil y Juvenil de LADC y el Grupo Artístico Docente.

El llamado Día de la Hispanidad o Fiesta Nacional de España, se origina en la fecha del 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a tierras de América, suceso que, independientemente de sobradas cuestiones éticas, morales y humanistas, cambió el rumbo de la historia de la metrópoli española y del mundo, incluyendo la cultura.

Parte inseparable de esa huella es danza, cultivada por LADC con pasión y orgullo, como síntesis de la riqueza mestiza que ese encuentro legó.

ACN

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By Redacción TV Yumurí

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