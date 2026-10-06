Cuba flexibiliza importación de mercancías excedentes

Cuba flexibilizó las reglas de importación para personas naturales al permitir el despacho comercial de mercancías que excedan los límites no comerciales, trascendió hoy en La Habana.

La medida está contenida en la Resolución 340 de la Aduana General de la República, que instrumenta lo establecido en el Decreto-Ley 132 y dispone de un plazo de siete días para su implementación, explicó el jefe de ese organismo, Nelson Enrique Cordovés,

En el programa televisivo Mesa Redonda, el funcionario precisó que la nueva normativa no modifica los límites vigentes para las importaciones no comerciales.

Se mantienen en mil pesos para los pasajeros y 500 pesos para los envíos, además de las cantidades establecidas para determinados artículos.

La novedad consiste en que el ciudadano podrá optar por importar el excedente con carácter comercial y pagar los aranceles correspondientes en dólares.

De esta forma, una persona que supere el límite establecido tendrá un primer despacho por la parte autorizada como importación no comercial y una segunda factura por el resto, que deberá abonarse en divisas.

Cordovés aclaró que esta alternativa es voluntaria. Si la persona no desea acogerse al despacho comercial y pagar los aranceles en dólares, se mantiene la posibilidad de decomiso de la mercancía excedente conforme a las normas vigentes.

La regulación también establece que determinados productos pueden clasificarse como mercancías comerciales por su propia naturaleza, aunque su valor se encuentre dentro del límite de mil pesos.

Como ejemplo, el jefe de la Aduana mencionó los exhibidores utilizados para mostrar mercancías en pequeños negocios.

La Resolución 340 integra en un único cuerpo legal disposiciones que anteriormente estaban contenidas en las resoluciones 175, 170 y 312 de la Aduana General de la República, incluidas las relacionadas con la importación de ciclomotores, triciclos de combustión y vehículos totalmente eléctricos.

Por su parte, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, explicó que las tarifas arancelarias se actualizarán de manera gradual.

Para los viajeros serán de 15 por ciento hasta dos mil dólares, 20 por ciento sobre el exceso hasta cuatro mil, 25 por ciento hasta seis mil y 30 por ciento por encima de esa cifra.

Las autoridades aseguraron además que fueron creadas condiciones en aeropuertos y otras vías de despacho para aplicar las nuevas disposiciones, mientras el servicio de despacho diferenciado contará con una tarifa actualizada y regulada para su cobro en divisas.

Las nuevas normativas, publicadas la víspera en la Gaceta Oficial número 83, corresponden a la transformación 158, una de las diez aprobadas en el eje temático 19, dedicado al comercio, la gastronomía y los servicios.

Según explicó la viceministra de Comercio interior, Inalvis Smith, la medida se hizo atendiendo al recrudecimiento de las órdenes ejecutivas del gobierno de Estados Unidos.

Prensa Latina

Post Views: 19