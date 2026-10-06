Matanzas rinde tributo a las víctimas del crimen de Barbados

Con videos, intervenciones estudiantiles y una ofrenda floral ante el mural de los rostros de los caídos, la Universidad de Matanzas volvió a alzar la voz contra el terrorismo.

Cincuenta años después, el dolor sigue intacto. Así lo demostró la comunidad universitaria de Matanzas, que este martes convirtió el teatro de la institución en un espacio de memoria y denuncia al conmemorar el 50 aniversario del «Crimen de Barbados», el atentado que en 1976 destruyó en pleno vuelo la aeronave de Cubana de Aviación en la que viajaban los 24 integrantes del equipo juvenil de esgrima de Cuba, quienes regresaban al país tras ganar todas las medallas de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe celebrado en Caracas. Muchos de estos jóvenes deportistas no alcanzaban los 20 años de edad. En total, el siniestro dejó 73 víctimas fatales.

El matutino especial sirvió para denunciar, una vez más, aquel acto «atroz y lleno de odio» que conmocionó a las familias de los fallecidos y a toda la nación. La proyección de varios materiales audiovisuales y la participación de estudiantes marcaron el tono de una jornada cargada de simbolismo.

El momento más emotivo llegó al final: frente a un mural que inmortaliza los rostros de las víctimas, los presentes colocaron una ofrenda floral como muestra de sensibilización y compromiso con la memoria histórica.

Universidad de Matanzas

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