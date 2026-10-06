Paramount completa la adquisición de Warner Bros. Discovery

Paramount ha cerrado este martes el acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery, lo que sitúa al magnate tecnológico David Ellison al frente de un vasto imperio mediático que controla muchas de las propiedades más relevantes de Hollywood.

El acuerdo, adelantado por NYT, catapulta a la empresa fusionada, ahora denominada Skydance, junto a grandes del streaming como Netflix y YouTube.

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para todo nuestro sector”, ha declarado Ellison en un comunicado este martes: “Estamos deseando ponernos manos a la obra”.

La adquisición se valora en 81.000 millones de dólares. Se trata de una de las mayores fusiones de la historia del sector de los medios de comunicación y el entretenimiento. La fusión une a dos de los estudios cinematográficos más antiguos de Estados Unidos; además, junto con HBO Max, títulos que van desde Harry Potter hasta Sinners e incluso cadenas como CNN se encontrarán bajo el mismo techo que Paramount+, CBS y películas como Top Gun y El Padrino.

Todas ellas quedarán bajo el mando del multimillonario David Ellison y su nuevo codirector ejecutivo, Ynon Kreiz.

Esto concentra aún más el poder en un sector que ya está controlado por un puñado de grandes actores. Skydance, la empresa de Ellison, compró Paramount por 8.000 millones de dólares el año pasado y, poco después, puso sus miras en Warner, un pez aún más gordo.

Lo que siguió fue una tumultuosa lucha de un año de duración por el destino de Warner. Si se incluyen los miles de millones de dólares en deuda, la adquisición de Warner por parte de Paramount asciende hoy a casi 111.000 millones de dólares. (ALH)

Tomado de El Diario