Firman unionenses por la paz y contra el bloqueo de Estados Unidos

En saludo al 1ro de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba y encabezado por su primera secretaria en el territorio, Arlen González Luis, decenas de trabajadores junto al pueblo unionense protagonizaron en la mañana de hoy un trabajo voluntario en las afueras del poblado.

La jornada estuvo marcada no solo por el esfuerzo colectivo, sino también por la firma de un pronunciamiento contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba, reafirmando la voluntad de resistencia y dignidad de la comunidad.

El periodista Hanoi Moreno Enríquez, de la emisora local, expresó que su firma fue más que un gesto: “Una firma contra el bloqueo es mi acto de resistencia. No me resigno a la injusticia ni al silencio. Cada nombre estampado es símbolo de soberanía y esperanza. Sé que un solo gesto no derriba muros, pero la suma de voluntades abre caminos hacia la verdad y la solidaridad.”

Por su parte, la primera secretaria Arlen González Luis dejó plasmada también su rúbrica y manifestó: “Hoy firmamos con la convicción de que nuestro pueblo no se doblega ante la adversidad. Cada firma es un compromiso con la patria, con la dignidad y con el futuro de nuestros hijos. El bloqueo pretende asfixiarnos, pero aquí estamos, unidos, demostrando que la resistencia es nuestra fuerza y que la esperanza nos guía.”

De manera unánime, el pueblo unionense se proclamó contra este fatídico bloqueo, reafirmando que la voz colectiva, expresada en cada firma, es un mensaje claro de unidad, soberanía y firmeza frente a la agresión económica.

Tomado del perfil en Facebook de Radio Unión

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