Matanceros respaldan la defensa de la Patria

Cientos de matanceros respaldan la declaración del Gobierno Revolucionario y la convocatoria del primer Secretario del Comité Central y presidente Miguel Díaz- Canel Bermúdez con el movimiento “Mi firma por la Patria”.

“Esta firma significa para mí un compromiso con la Patria, un compromiso con el proceso revolucionario, con lo que hoy estamos defendiendo los cubanos”, expresó uno de los jóvenes matanceros, Yorkis Joel Sánchez González.

En la ciudad de Matanzas, tras concluir el acto por el aniversario 65 de la Victoria de Playa Girón, el pueblo rubricó su firma para abogar por la paz, el respaldo al carácter socialista de la Revolución y para que el mundo conozca la verdad de Cuba.

“A 65 años de la Victoria de Playa Girón, hemos venido a reafirmar nuestro compromiso con la paz, con la Revolución, y una vez más diciendo no, no al bloqueo que nos impone el gobierno de los Estados Unidos y demostrando que somos un país socialista, que apoya al mundo que no agrede a los demás, refirió el estudiante Erick Ceballo Vera.

La Declaración del Gobierno Revolucionario plantea: “Frente a ese castigo colectivo, el pueblo cubano ofrece los más nobles y admirables ejemplos de resistencia. Desde que el pasado 29 de enero fuera decretada la asfixia en forma de Orden Ejecutiva, ha sido aún más estoica la respuesta de este pueblo que continúa enfrentando los retos del desabastecimiento en cada labor o actividad cotidiana”.

La congregación sucedió en el Parque de La Libertad, justo en la base del monumento a José Martí. Los asistentes condenaron el asedio permanente del gobierno de los Estados Unidos, el recrudecimiento del bloqueo la asfixia económica y las amenazas de una guerra contra la isla según las palabras de dirigentes de ese país.

“En medio de tales urgencias se levanta también un entramado de calumnias para desacreditar a Cuba y a su gobierno. Desde la maquinaria mediática imperante se nos hace una guerra desleal, colmada de exageraciones, embustes y descalificaciones, que nunca señala al verdadero causante de la situación creada y culpa al Gobierno Revolucionario de la crisis que de manera calculada y fría se provoca por quienes nos agreden. Se recurre a pretextos tan mendaces como que nuestro país constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional estadounidense o a la designación como Estado que supuestamente patrocina el terrorismo”, refiere el texto.

Los libros para las firmas estarán desde hoy en los centros laborales, estudiantiles y en las comunidades para que cada cubano tenga el derecho de decir si por la soberanía y la paz.

Una de las firmantes: Aymara Rivero Licea, destacó las razones por las que firmó.

“Cuba es un pueblo de paz, no queremos guerra en ningún momento. Pero sí le dejamos claro a todo el que intente apoderarse de Cuba, que estamos listos y prestos para defenderla al precio que sea necesario.”

Una firma que demuestra la firmeza y la disposición de cada cubano de defender la independencia.

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