BANDEC avanza en la instalación de energía renovable en todas las sucursales de la provincia

El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Matanzas avanza en un proceso estratégico para fortalecer la continuidad operativa de sus servicios mediante el cambio de matriz energética.

De acuerdo con Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de la entidad, antes de concluir marzo las 16 sucursales del territorio dispondrán de módulos de energía renovable que garantizarán mayor estabilidad en la atención a la población.

“El banco de Crédito y Comercio avanza en el cambio de matriz energética. De las dieciséis sucursales que tenemos en la provincia, todas al cierre del mes de marzo van a contar con estos equipos de energía renovable para garantizar los servicios bancarios”, afirmó la directiva.

Reconoció además que en la etapa reciente los servicios financieros se han visto “fuertemente afectados”, lo que provocó acumulación de operaciones y un crecimiento considerable en la demanda ciudadana.

El programa de instalación comenzó en diciembre del año anterior, donde iniciaron por el municipio de Colón, seguido de Cárdenas y Martí, con financiamiento proveniente del presupuesto de inversiones de la propia institución. Paralelamente, ejecutaron el montaje de estos sistemas en la Dirección Provincial, sede de los servidores que sostienen la operatividad de la red bancaria en el territorio, elemento clave para asegurar el funcionamiento integral del sistema y en Varadero.

Chávez Camaraza explicó que el resto de las sucursales recibirá además un kit energético asignado por el Gobierno, lo cual ampliará la autonomía ante contingencias eléctricas prolongadas. “Pretendemos que al cierre del mes de marzo podamos brindar un mejor servicio de calidad, atención al cliente, para que nuestra población pueda realizar todos sus trámites sin tener que esperar largas horas en nuestras sucursales”, precisó.

En correspondencia con la recuperación gradual de capacidades operativas, la institución retoma su horario habitual de atención al público, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., tras un período de ajustes en el que fue necesario reducir la jornada debido a limitaciones con el transporte y la situación energética. La ampliación permitirá atender un mayor número de usuarios y disminuir el volumen de trámites pendientes.

El proceso de cambio de matriz energética constituye una prioridad para BANDEC en Matanzas, no solo como respuesta coyuntural a la crisis eléctrica, sino como inversión estratégica para elevar la calidad, eficiencia y estabilidad de los servicios financieros que demanda la población.

