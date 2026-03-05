Cultura

Homenaje en Jovellanos

La galería de arte Uver Solís, de Jovellanos, fue escenario de la celebración donde se rindió tributo a dos figuras esenciales de la literatura cubana: Bonifacio Byrne y Agustín Acosta, ambos nacidos en Matanzas.
La comunidad se sumó al acto con lecturas, reflexiones y expresiones artísticas que evocaron la obra de estos autores, símbolos de patriotismo y cultura nacional.
El encuentro reunió a creadores, estudiantes y vecinos, quienes resaltaron la vigencia de la poesía como puente de memoria y compromiso con la nación.
La jornada en la galería Uver Solís reafirmó la importancia de mantener viva la tradición literaria y de reconocer en la palabra poética un instrumento de unidad y resistencia cultural. (ALH)
