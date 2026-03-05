Llaman a seguir medidas para evitar contagio de Hepatitis A

La provincia de Matanzas presenta desde finales del 2025 brotes de Hepatitis. A su vez, las enfermedades vectoriales no resultan ahora mismo una preocupación para la población yumurina.
«Tenemos que decir que el incremento de los microvertederos y la no cloración de las aguas hacen que aumenten las enfermedades de transmisión digestiva y desde diciembre de 2025, padecemos la aparición de Hepatitis A», explica el doctor Amancio Martínez Morejón, Especialista en 1er grado de Higiene y Epidemiología.
Martínez Morejón recomienda mantener la lactancia materna, hervir y clorar el agua, así como consumir alimentos sanos y con buena cocción.
La prevención de enfermedades resulta tarea propia de cada individuo. El sistema de salud de la provincia de Matanzas garantiza la vigilancia para una disminución de casos.