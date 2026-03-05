Matanzas Salud tvyumuri

Llaman a seguir medidas para evitar contagio de Hepatitis A

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #hepatitis A #Matanzas #Medidas #prevención #TV Yumurí

La provincia de Matanzas presenta desde finales del 2025 brotes de Hepatitis. A su vez, las enfermedades vectoriales no resultan ahora mismo una preocupación para la población yumurina.

«Tenemos que decir que el incremento de los microvertederos y la no cloración de las aguas hacen que aumenten las enfermedades de transmisión digestiva y desde diciembre de 2025, padecemos la aparición de Hepatitis A», explica el doctor Amancio Martínez Morejón, Especialista en 1er grado de Higiene y Epidemiología.

Martínez Morejón recomienda mantener la lactancia materna, hervir y clorar el agua, así como consumir alimentos sanos y con buena cocción.

La prevención de enfermedades resulta tarea propia de cada individuo. El sistema de salud de la provincia de Matanzas garantiza la vigilancia para una disminución de casos.

By Amanda Pérez Aguerrebere

