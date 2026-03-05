Honduras notifica más de mil 300 casos de dengue

En declaraciones a la prensa, el jefe de Vigilancia de la Sesal, Homer Mejía, informó que hasta la semana epidemiológica siete este país registra mil 393 casos de dengue, por lo que las autoridades se mantienen en alerta.

El galeno sostuvo que hay 22 enfermos graves distribuidos en los departamentos (regiones) de Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, Yoro, Copán, Atlántida y Santa Bárbara.

Mejía explicó que en Honduras circula actualmente el serotipo tres, uno de los que puede provocar mayor gravedad, así como el serotipo dos.

“Esto nos da una indicación de que toda persona que presente fiebre, dolor retro ocular, dolor muscular y dolor de cabeza, no debe quedarse en casa y debe acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano”, advirtió.

Recomendó a la población no tomar aspirinas ya que agrava el proceso clínico.

El funcionario detalló que los mayores incrementos de contagios se reportan en San Pedro Sula (Cortés) y Tegucigalpa (Francisco Morazán), seguidos por los departamentos de Atlántida, Yoro y Choluteca.

“La tendencia va en forma ascendente, por lo tanto, no debemos bajar la guardia”, subrayó.

Señaló que los menores de 15 años y el grupo entre 20 y 29 años presentan la mayor frecuencia de contagios.

Honduras enfrentó brotes de dengue de manera cíclica desde que la enfermedad se convirtió, en las últimas décadas, en un problema notable en América Latina.

Esta nación centroamericana notificó su peor epidemia en 2019, con 112 mil 708 casos confirmados y 180 decesos, un año récord en términos de impacto. (ALH)

Tomado de Prensa Latina