Banco Popular de Ahorro apuesta por una Banca Verde

El Banco Popular de Ahorro (BPA) en la provincia de Matanzas tiene prevista la instalación de paneles solares en sus oficinas bancarias con el fin de garantizar la estabilidad en los servicios.

La División Copextel de la Atenas de Cuba tiene en su cargo la instalación y montaje de los equipos.

En la occidental provincia el BPA cuenta con un total de 22 sucursales. Los kits de paneles solares a instalar en una primera etapa en 16 de estos centros serán de 2, 6 y hasta 10 kw. Hasta el momento cuentan con estas energías renovables las filiales 3712 de Limonar y la 3512 de Varadero.

Con el objetivo de descentralizar los servicios hacia las localidades buscan priorizar las cajas de ahorro 3512-1 de Santa Marta , la 3492-3 de Camarioca y la 3492-4 de El Fuerte.

Con esta iniciativa, el Banco Popular de Ahorro en Matanzas se destaca como líder en la promoción de energías renovables en el sector bancario cubano. La instalación de paneles solares permitirá a estas oficinas bancarias operar con energía renovable y apostar así por una Banca Verde. (ALH)

