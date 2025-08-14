Jóvenes artistas matanceros recuerdan a Fidel en el aniversario 99 de su natalicio

Miembros de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, la Asociación Hermanos Saíz y el Consejo Provincial de las Artes Visuales en Matanzas desarrollaron una gala política cultural para homenajear al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el aniversario 99 de su natalicio.

Eddy Tabares Daniel, presidente de la Brigada en la provincia, explicó que la organización trazó un plan de actividades para conmemorar la fecha.

«En cada uno de los municipios se encuentran activadas las guerrillas 50 aniversario, siendo el municipio de Matanzas la sede de la guerrilla. Empezamos el día 12, articulándonos por los distintos territorios, de conjunto con la AHS, la vanguardia artística de nuestra provincia», agregó.

El encuentro, en el Parque de la Libertad, contó con las actuaciones de Liliam Padrón y la compañía Danza Espiral, artistas aficionados, la agrupación músico danzaria Otonoguá, la compañía Nova Danza y un performance del artista visual Alexis Rodríguez.

«Para los jóvenes miembros de la Asociación, el pensamiento, el ideal que siempre tuvo nuestro Comandante va a ser una guía para nuestro trabajo, para todo lo que tengamos que enfrentar como jóvenes creadores», expresó Yadiel Durán, presidente de la AHS matancera.

El pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro continúa vigente en el quehacer de los artistas yumurinos.

