Inauguran consulta externa del Hospital Ginecobstétrico José Ramón López Tabrane de Matanzas

La consulta externa del Hospital Ginecobstétrico José Ramón López Tabrane de Matanzas se inauguró como parte de las actividades dedicadas al aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El primer secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey , dejaron abierto los nuevos servicios de más de 10 consultas en el antigüo cuerpo de guardia de la conocida maternidad de la barriada de Versalles.

La remodelación del inmueble costó 7,2 millones de pesos y dota de independencia y privacidad a cada local, servicio de agua así como iluminación.

Esta reparación la acometieron las micro, pequeñas y medianas empresas Capitel, Linio Fontanería, y DSRL Construcciones rápidas.

En el Hospital Ginecobstétrico abrió la cafetería Pancita feliz la cual beneficiará con un servicio personalizado a las gestantes y sus familiares, explicó el director del proyecto de desarrollo local Kafé Salud, Leonel Lemus Vázquez.

El recorrido incluyó la remodelación del periódico Girón dónde se cambió la cubierta de la recepción y reforzaron la estructura del frente.

Por su parte los trabajadores de la dirección provincial de la Vivienda cuenta con mejores condiciones para su labor y la atención al pueblo.

Una reparación de la cubierta, oficinas, fachada y las redes hidrosanitarias y eléctricas devuelven vitalidad al lugar.

Post Views: 143