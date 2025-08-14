Inauguran centro de protección social Riveras del San Juan

El centro de protección social Riveras del San Juan en la ciudad de Matanzas con capacidad para 50 personas con conducta deambulantes abrió sus puertas como parte de la política del estado para la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

El primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, instó a la identificación y atención a las personas que necesiten atención y asistencia del Estado.

Las doce personas que hoy están en el centro se trasladaron desde Jagüey Grande dónde se encontraban. En este lugar cuentan con mejores condiciones en las habitaciones así como de atención por parte de los especialistas y trabajadores.

La institución cuenta con alimentos y equipos como ollas arroceras donadas por trabajadores por cuenta propia, MiPYMES y entregadas por el gobierno local.

Sabines Lorenzo destacó la humanidad de la Revolución para atender a todos sus hijos y llamó a involucrar en proyectos de impacto social a las personas que aquí atienden.

El centro se encuentra en el barrio de Pueblo Nuevo cercano a la calzada de San Luis.



En la calle Compostela y Cuba inauguraron una radio base que mejorará el servicio de telefonía móvil y conexión por datos.

Con esta planta benefician a cerca de tres mil usuarios y aminora la congestión del servicio de conexión por datos móviles.

