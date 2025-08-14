Cultura Deportes Matanzas

Homenaje a Fidel Castro con partido de béisbol único en Matanzas

Los peloteros brindaron un espectáculo al público yumurino

Un partido de béisbol entre los equipos del Circo La Rueda y el Bar Torres marcó el homenaje por el aniversario 99 del natalicio del Comandante Fidel Castro Ruz, en una jornada que fusionó deporte y arte.

La actividad contó con apoyo del INDER, el Consejo de las Artes Escénicas y la Dirección Municipal de Cultura. La mismo comenzó con un espectáculo de clown para los más pequeños de casa. Posteriormente fue acompañado por los vibrantes ritmos de la conga Los 4 del Solar.

El Payaso Tareko, artista del Circo La Rueda, destacó el carácter único del encuentro.

«Decidimos jugar con los muchachos del Bar Torres que tienen un equipo muy bueno. Asi podemos hacer una gran fiesta a Matanzas con el circo y el deporte nacional»

El elenco del circo participó bajo la consigna «todos al bate». Por otra parte los trabajadores del Bar Torres, aportaron calidad al desarrollo del juego, pactado a siete entradas amistosas.

Fidel Castro impulsó el desarrollo del deporte en Cuba. Foto tomada de Granma
El evento concluyó dejando en los asistentes el recuerdo de una jornada donde el deporte y el arte se fundieron para honrar la memoria de nuestro líder histórico Fidel Castro.

Para el sistema informativo, los estudiantes de periodismo Ernesto Alejandro Prado y Diego Riera.

