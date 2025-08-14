Matanceros celebran Aniversario 99 de Fidel

La presencia del Líder Histórico de la Revolución Cubana en Matanzas, fue recordada durante el encuentro de las autoridades de la provincia con los jóvenes participantes en el Campamento de Verano de recorrido Por la Ruta de Fidel.

Presidido por el primer Secretario del Comité Provincial del Partido Mario Sabines Lorenzo, la Gobernadora Marieta Poey Zamora y representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el encuentro rindió homenaje al invicto Comandante en Jefe en ocasión del 99 Aniversario de su nacimiento.

La excursión del joven Fidel al Valle de Yumurí y a la Ermita de Monserrat en 1942 como estudiante del Colegio de Belén y las faenas del líder en formación durante su estancia en el lugar, fueron rememorados en el encuentro.

Por su parte veteranos combatientes de la sierra y el llano recordaron la visión de Fidel al brindarle su apoyo y confianza al pelotón Mariana Grajales y el destaque de las féminas durante las misiones combativas.

A su vez se destacó las actividades desarrolladas por la organización para celebrar el cumpleaños de Fidel y el nuevo aniversario de la organización.

El primer Secretario del Partido, llamó a los más jóvenes a acercarse a la historia patria y al pensamiento de Fidel. Recordó las medidas adoptadas por la Revolución durante el Período Especial y recalcó que cuanto se hace para enfrentar las actuales dificultades se inspiran en el ejemplo del Líder histórico de la Revolución.

Poemas, canciones y un vibrante Viva Fidel avivaron el emotivo encuentro por el aniversario 99 del invicto comandante.

