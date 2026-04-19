Conmemoran aniversario 65 de la Victoria de Playa Girón

Cenagueros y matanceros en representación del pueblo cubano conmemoran el aniversario 65 de la Victoria de Playa Girón.

Con la presencia de Nemesia Rodríguez al inicio del acto colocaron ofrendas florales a nombre del líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Presidente de la República y Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez .

Presentes en el acto los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, Salvador Valdés Mesa Vicepresidente de la República, Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización y el Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo.

Acompaña al pueblo cenaguero las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia encabezados por el primer secretario del Partido en la provincia Mario Sabines Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey Zamora.



De manera especial, una representación de los combatientes y milicianos de las provincias de Cienfuegos y Matanzas que participaron en la epopeya.

Junto a integrantes del pueblo cenaguero, las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia de Matanzas.

Presentes, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Organizaciones de Masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

En abrazo solidario una representación de los participantes al V Coloquio Internacional Patria.

El joven Mayor de las FAR Yadian Daniel Medina, alzó su voz en representación de las nuevas generaciones que llevan en su sangre el legado de Girón.

Declaman fragmentos del poema “Elegía de los Zapaticos Blancos” del Indio Naborí, interpretado por músicos de la Compañía Korimakao.

También Fragmentos de la representación de la obra en versos “Abdala” por el grupo de teatro universitario de La Habana.

En representación del pueblo cenaguero Elianis Martínez Pérez, joven maestra de primer grado de la escuela primaria Félix Edén Aguada, resaltó los avances en educación, salud y otros servicios en la Ciénaga de Zapata luego del triunfo Revolucionario en enero de 1959.

El trovador Nelson Valdés interpretó de su autoría el tema “Te doy otra canción” junto a Mayito Rivera, voz emblemática de la música popular cubana.

«La Revolución no se derrumba ni se derrumbará, lo confirmamos el pasado 16 de abril cuando miles de cubanas y cubanos celebramos el 65 aniversario de la Declaración del Carácter Socialista de la Revolución.

En el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz ratificamos que la Revolución no se negocia» destacó el miembro del Comité Central del Partido, Roberto Morales en las palabras centrales del acto.

«Recordemos que aquí Fidel vino a compartir su plato con los carboneros en diciembre de 1959, esa obra está más presente que nunca. Cuba quiere la paz y conoce la paz, pero no conoce el miedo» reiteró Morales Ojeda.

Al cierre miembros de la presidencia y los participantes en el acto central procedieron a las firmas “Mi Firma por la Patria” como parte de las acciones de denuncia al Bloqueo y las medidas de cerco y asfixia económica al pueblo cubano.

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