Judocas matanceros con mayores pretensiones en cierre del Campeonato Panamericano y de Oceanía

Para la jornada conclusiva del Campeonato Panamericano y de Oceanía de Judo, la delegación cubana dependerá de ocho exponentes en busca de aumentar la cosecha.

En Panamá, sede del certamen, los matanceros Iván Felipe Silva y Andy Granda parten con las mayores pretensiones de subir al podio de premiados, dentro de una justa donde intervienen más de 200 judocas de 25 naciones.

El colombino Silva parte como segundo cabeza de serie en la división de hasta 100 kilogramos. Plateado universal en 2018, el antillano quedó libre en cuartos de final, y espera por el triunfador entre el dominicano Oscar Santana y el hondureño Axel García. De avanzar, aumentan las probabilidades de enfrentar en semis al colombiano Francisco Balanta, judoca que derrotó a Iván en las dos finales de Copas Centroamericanas donde participó Cuba este año.

Por el otro lado del organigrama marcha Leonardo Goncalves, de Brasil, preclasificado número uno del evento, cuarto lugar del ranking mundial y campeón vigente del Campeonato Panamericano y de Oceanía.

Iván atesora cinco pergaminos dorados en este tipo de lides, aunque siempre en divisiones menores. Su estreno en los 100 kg llegó el pasado año, pero una lesión le impidió concretar un mejor debut.

Granda, rey del Panamericano

El superpesado Granda, al igual que su compatriota, iniciará el camino hacia la cima continental en cuartos de final. Colocado como hombre a derrotar, en dicha instancia aguarda por el vencedor del duelo entre Duvan Nieto, de Colombia, y Luis Amezquita, de Venezuela. La hegemonía del jovellanense ha sido absoluta en la categoría de +100 kilos, pues acumula cinco reinados sucesivos junto a las coronas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Santiago 2023.

El adiós de Cuba en individuales también dependerá de otras figuras menos experimentadas. Rubén Romero defenderá los colores patrios en 81 kg, mientras que en los 90 kg habrá doble representación con Naysdel Cardoso y Amado Montes.

Por las chicas entrarán en competencia Yainet Coronado (48 kg), Daili Sentmanat (52 kg) y Lian Benavides (57 kg), dentro de compromisos altamente exigentes por su juventud, aunque Benavides ancló en el quinto escaño de la edición precedente.

A falta de la fecha de cierre, Cuba ya mejoró la actuación del año anterior, cuando al título de Granda se le sumaron una plata y cuatro bronces. Jonathan Charón (60 kg) y Orlando Polanco (66 kg) reinaron ahora en sus respectivos pesos, siendo estos sus primeros cetros continentales. A ellos se unió Dayanara Curbelo, dueña del escalón más bajo del podio en +78 kg.

Brasil, que arribó al país canalero con sus principales judocas, entre los que sobresalen campeones olímpicos y mundiales, logró terna de dos oros, una plata y trío de bronces, para comandar momentánemante el medallero. Detrás se ubica Cuba (2-0-1); mientras Canadá, Venezuela y Colombia ganaron un oro per cápita.

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