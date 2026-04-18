Jóvenes cubanos protagonizan bicicletada en el 65 Aniversario de la Victoria de Playa Girón

Cerca de 200 Jóvenes reeditaron con una bicicletada desde el Museo Comandancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el Central Australia, hasta Playa Larga el camino de los combatientes en la batalla de Playa Girón hace 65 años.

El grupo integrado por jóvenes de Matanzas, La Habana y Cienfuegos recorre la distancia de 32 km con consignas en apoyo a la Revolución.

El Presidente Nacional del Movimiento Juvenil Martiano, Danhiz Díaz Pereira resaltó la importancia de la presencia de la juventud cubana en las milicias que alcanzaron la victoria el 19 de abril de 1961.

En tal sentido Díaz Pereira destacó el hecho de que 65 años después sean jóvenes los que protagonicen la bicicletada en homenaje a los combatientes de Playa Girón.

Cómo parte del recorrido colocaron una ofrenda floral en la tarja que recuerda a los caídos del batallón 339 el 17 de abril.



Entre los pedalistas resaltan Osmany Gonzáles Porto (padre) y Amaya Gonzáles Palmero (hija), quienes realizaron el trayecto con el grupo proveniente de la Habana durante más de 100 kilómetros. Amaya solo tiene 7 años de edad.

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