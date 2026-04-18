Celebran Día Mundial del Circo en Matanzas

La Compañía El Circo La Rueda se presentó en el Parque de La Libertad de la ciudad de Matanzas como parte de las celebraciones por el Día Mundial del Circo.

«Para todos los artistas del circo es algo grande celebrar este día, porque es como alegría, familia, amistad», expresó Rogelio Acevedo Cárdenas, subdirector de la agrupación.

Números de piso, de equilibrio, acrobacias, malabares, actuación de payasos y trucos de magia formaron parte del espectáculo.

«Esta fusión más que todo es para motivar a los muchachos a hacercarse al circo, para que sepan que es una buena carrera, y tiene sus riesgos, sus cosas pero es divertida, es una carrera que puedes disfrutar», comentó Jennifer González de la Fé.

El Día Mundial del Circo celebra a la más antigua de las artes escénicas y a sus artistas.

Matanzas posee una extensa tradición circense y en la actualidad con El Circo La Rueda mantiene su espacio fijo los terceros sábados de cada mes en el Parque de la Libertad de la Atenas de Cuba.

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