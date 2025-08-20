Yainelis Sanz: “Estoy preparada para la guerra”

Yainelis Sanz es uno de los referentes de la lucha cubana en Asunción 2025 y desde hace par de jornadas ya entrena en la lona del Comité Olímpico Paraguayo, la sede para un deporte donde la Isla tiene sembrada una parte importante de sus esperanzas doradas. Sanz es una de esas garantías.

En los últimos cuatro años, pasó de oro inesperado en Cali-Valle 2021 a titular absoluta de los 57 kg en América, tanto entre mayores como en la categoría sub 23 años. En el Campeonato Panamericano de mayo pasado apenas le marcaron tres puntos en cuatro combates. En el evento junior de ese mismo mes apenas recibió uno.

Desde hace mucho, su nombre se asocia con velocidad sobre el colchón, constancia y empuje.

— ¿Cómo llegas a Asunción 2025?

— Estoy súper lista, con ansias de pelear y dar lo mejor de mí en el colchón. Los eventos anteriores me ayudaron cantidad y demostraron que el trabajo hecho en Cuba tiene resultados. He visto la evolución en mis combates y mientras más peleo, me siento con más confianza.

— ¿Cuánto aportó el Panamericano de mayores de este año?

— Participar en ese torneo fue uno de los mayores medidores para mí. Allí pude comprobar cómo marchaba la preparación y modelar un poco esta competencia de Asunción, que es la fundamental para mí en el año. Además, ganar el oro panamericano en la categoría sub 23 me dio muchísima confianza, aunque no subestimaré a ningún rival.

— Abanderada de la delegación y titular de Cali-Valle 2021. ¿Cómo manejas la presión?

— Estuve en otras competencias de este tipo y afortunadamente sé trabajar bastante con mi mente, enfocarme en los resultados. Cuando estoy cerca de la competencia me motivo, yo misma me doy consejos y siempre digo que me he preparado para esto, y va a salir gracias al esfuerzo de cada entrenamiento.

Siempre me digo que si pude en competencias de mayores, en estas también puedo. Por suerte no siento mucha presión. Estoy preparada para la guerra.

Yunier Javier Sifonte Díaz/Cubadebate

Post Views: 129