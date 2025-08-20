Realizan en Colón acto provincial en Matanzas por el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas

El municipio de Colón fue sede en Matanzas de la celebración del aniversario 65 de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas.

El acto presidido por el primer Secretario del Partido en la provincia Mario Felipe Sabines Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey Zamora, la Secretaria General de la FMC en la provincia Matanzas y su homóloga en el territorio Odalis García Pérez y Arelis Argüelles Rodríguez respectivamente acompañados por cuadros del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, el gobierno, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, la federada colombina Yamileth Sánchez Pileta transmitió el mensaje de compromiso de las féminas.

Reconocieron a dirigentes de la organización por su entrega durante 5 y 10 años a los municipios Jovellanos, Calimete, Martí , Los Arabos, de manera especial a Cárdenas y Colón como vanguardia.

Organizaciones políticas y de masas de la provincia agasajaron a la FMC por su aniversario y en nombre de los matanceros lo hicieron las máximas autoridades partidistas y gubernamentales en la provincia.

En las palabras centrales la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas en Matanzas Odalis García Pérez destacó la firmeza de quienes son consideradas baluarte de la Revolución ante los desafíos del contexto actual.

Los cantantes Franklin Sierra, Maday Carmona, los repentistas Yordanis Romaguera y Noel Sánchez acompañados por las cuerdas del conjunto «Son de Llano» compartieron momentos culturales durante la celebración.

