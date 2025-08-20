Destacados Matanzas

Realizan en Colón acto provincial en Matanzas por el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #acto provincial #Colón #Federación de Mujeres Cubanas #Matanzas

El municipio de Colón fue sede en Matanzas de la celebración del aniversario 65 de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas.
El acto presidido por el primer Secretario del Partido en la provincia Mario Felipe Sabines Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey Zamora, la Secretaria General de la FMC en la provincia Matanzas y su homóloga en el territorio Odalis García Pérez y  Arelis Argüelles Rodríguez respectivamente acompañados por cuadros del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, el gobierno, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, la federada colombina Yamileth Sánchez Pileta transmitió el mensaje de compromiso de las féminas.

Reconocieron a dirigentes de la organización por su entrega durante 5 y 10 años a los municipios Jovellanos, Calimete, Martí , Los Arabos, de manera especial a Cárdenas y Colón como vanguardia.

Organizaciones políticas y de masas de la provincia agasajaron a la FMC por su aniversario y en nombre de los matanceros lo hicieron las máximas autoridades partidistas y gubernamentales en la provincia.
En las palabras centrales la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas en Matanzas Odalis García Pérez destacó la firmeza de quienes son consideradas baluarte de la Revolución ante los desafíos del contexto actual.

Los cantantes Franklin Sierra, Maday Carmona, los repentistas Yordanis Romaguera y Noel Sánchez acompañados por las cuerdas del conjunto «Son de Llano» compartieron momentos culturales durante la celebración.

Post Views: 208

By Iris Quintero Zulueta

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas

Varadero, sede de la Gobernanza de Internet del Caribe

Redacción TV Yumurí
Comentarios Destacados Matanzas social

El recuerdo de la zafra

Ángel Rodríguez Pérez
Destacados Matanzas social

Celebran Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

Ángel Rodríguez Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba

Felicita Cuba a la Gloria del Deporte Mijaín López

Cuba

Reconocen en Cuba validez de documentos electrónicos notariales

Destacados Matanzas

Varadero, sede de la Gobernanza de Internet del Caribe

Deportes

Yainelis Sanz: “Estoy preparada para la guerra”