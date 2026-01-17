Se completa hoy el mapa de los playoffs del béisbol cubano

Leopardos de Villa Clara se juegan hoy en el estadio José Ramón Cepero el último cupo a la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol frente a los Tigres de Ciego de Ávila.

No es un partido más: es el cierre abrupto de una fase clasificatoria convulsa y el punto final de una carrera contra el tiempo. El duelo marcará al octavo clasificado a los cuartos de final de la 64 Serie Nacional y completará el mapa definitivo de los playoffs.

Los naranjas llegan impulsados por una remontada tardía y feroz. Ocho triunfos consecutivos los llevaron hasta 39 victorias y los colocaron a la par del umbral pinareño. Ganar significaría empatar el balance de los Vegueros de Pinar del Río y superarlos gracias al enfrentamiento particular; perder, entregar el boleto sin apelación a los más occidentales.

El camino no estuvo libre de sombras. En la recta final, Villa Clara enfrentó a rivales ya sin metas competitivas, algunos golpeados por ausencias y urgencias estructurales. Pero en el béisbol, la obligación no distingue contextos: había que vencer, y el equipo de Ramón Moré lo hizo sin titubeos.

Ciego de Ávila, eliminado, no será convidado de piedra. Su director, Danny Miranda, ha reiterado que los Tigres saldrán a competir con seriedad y respeto al público, defendiendo el honor de casa y el sentido del espectáculo en el cierre del calendario.

Moré, por su parte, apela al carácter. Habla de confianza, de concentración y de no dejarse arrastrar por el ruido externo. En un juego donde cada lanzamiento puede decidir una temporada, el margen de error se reduce a cero.

Tras el último out quedará definido el rival de los Leñadores de Las Tunas y completados los cruces de cuartos de final. Ya esperan Matanzas ante Sancti Spíritus, Holguín frente a Artemisa y Mayabeque contra Industriales.

Tomado de Prensa Latina

