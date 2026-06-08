Cada 8 de junio se celebra el Día del Jurista Cubano, en merecido homenaje al insigne patriota Mayor General, Ignacio Agramonte y Loynaz, quien en igual fecha, pero del año 1865, defendió su Tesis de Grado para recibirse como Licenciado de la Facultad de Derecho.

La labor de los legista nunca se detiene y siempre debe transitar por el camino de satisfacer las necesidades del cliente, vida y esencia de la abogacía cubana que se reúne en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

El principal objetivo de los que laboran en estas instituciones es ofrecer a la población un servicio de calidad con eficiencia.

Los que laboran en los Bufetes de Cárdenas se esfuerzan para que la atención al cliente sea el objetivo meta, del que se desprende la correcta orientación, líneas fundamentales de las que no deben apartarse los abogados en el territorio, propiciando el entendimiento de las nuevas transformaciones en las legislaciones.

A lo largo de la historia, desde el momento mismo de la fundación de la organización, la abogacía ha tenido que enfrentar disímiles retos; el de los juristas cubanos de hoy demanda preparación para lograr la orientación correcta de los clientes en el servicio que prestan los Bufetes Colectivos.

La experiencia en Bufetes Colectivos es muy enriquecedora para su personal, porque desde que comienzan se enfrentan a diferentes tipos de procesos con distinta complejidad y naturaleza, pudiendo ser en el ámbito civil o penal, por lo que nunca se puede pensar que el conocimiento que se posee es suficiente, porque la vida es mucho más rica que el Derecho y siempre habrá un caso que, para darle una correcta contestación al cliente, se tenga que pedir asesoramiento, estudiar o profundizar en el fenómeno y ése es el reto de los abogados hoy, junto a la perspectiva y propósito para/con la atención a la población. (ALH)

Tomado de Radio Ciudad Bandera