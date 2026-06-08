Un Congreso por la Defensa de la Patria y otros derechos

La magna cita debió haber sido en octubre del año pasado. El de ahora es otro contexto nacional e internacional, y mi preocupación principal es cómo desde las sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) debatiremos sobre la defensa de la patria y la soberanía alimentaria.

Son las principales, pero no únicas expectativas generadas por las sesiones finales del relevante espacio en Mercedes García Maceiras, secretaria del buró sindical de la sucursal de Servicios Médicos en la occidental provincia de Matanzas.

“¿Cómo el Estado va intermediar para resolver el conflicto del salario colocado en tarjetas magnéticas y su uso sin problemas en las plataformas de pago para adquirir productos? La CTC debe exigirlo y las estructuras sindicales seguir peleando para lograrlo, pero no podemos solos nosotros. Falta el rol de los organismos gubernamentales”.

García también sostiene que es injusto privar de los pagos por la antigüedad concebidos para colectivos del Ministerio de Salud Pública a quienes pertenecemos al sistema empresarial. Son dos conceptos diferentes y eso debe ser resuelto. «Necesitamos de la representación de la CTC, que tantas batallas ha ganado a favor de los ingresos de los trabajadores”. (ALH)

/Trabajadores