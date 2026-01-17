Asambleas por la eficiencia

Este 15 de enero se dio inicio al proceso de asambleas de afiliados y trabajadores para la presentación del plan de la economía y el presupuesto de 2026. Asegurar el cumplimiento de los planes productivos, con eficiencia y calidad constituye el objetivo principal del proceso.

Alexis Martín Ferrán, funcionario de la Esfera de asuntos económicos de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Matanzas, declaró a TV Yumurí que se prevé la realización de 264 asambleas de representantes y más de 2890 asambleas de afiliados y trabajadores de todos los sectores para la presentación y discusión del plan.

La producción de bienes exportables, el uso racional de los recursos materiales, energéticos y financieros y la participación del movimiento de innovadores y racionalizadores en la búsqueda de alternativas y soluciones al déficit de piezas y otros recursos, forman parte esencial de los análisis.

El representante sindical destacó el desarrollo de la emulación socialista como instrumento para incentivar los procesos productivos y la aplicación de formas de pagos que estimulen dichos procesos como aspectos que deben ser debatidos en las asambleas.

El proceso de presentación de los planes de la economía y el presupuesto para 2026 que se extiende hasta el 15 de marzo próximo, deviene un momento especial para contribuir al necesario crecimiento económico del país.

