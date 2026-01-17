Información sobre la Rehabilitación Vial en la Intersección Semáforizada de Entrada a Varadero

La Comisión Provincial de Seguridad Vial (CPSV) de Matanzas informa a la población, y en especial a los conductores, sobre el inicio de los trabajos de rehabilitación en la Intersección Semáforizada de Entrada a Varadero.

Las labores, programadas para comenzar el miércoles 21 de enero de 2026, consistirán en el fresado y nivelación del vial existente para su posterior pavimentación. La ejecución estará a cargo de la Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas.

Plan de Ejecución y Organización del Tráfico:

La intervención se desarrollará por fases, iniciándose por el sector norte correspondiente a la Senda Varadero-Matanzas y el Ramal Santa Marta-Matanzas, para continuar posteriormente con los demás accesos de la intersección.

Con el fin de minimizar las afectaciones, los trabajos se realizarán en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., aplicándose cierres viales temporales, operativos y controlados. La CPSV ha coordinado con la PNR y Tránsito el apoyo con efectivos y medios para facilitar estos cierres, garantizar la seguridad y agilizar el flujo vehicular en la zona.

Descripción del Trabajo:

· Se realizará fresado para eliminar ondulaciones y restablecer la nivelación del vial.

· Posteriormente se aplicará pintura con emulsión asfáltica en el tramo a pavimentar.

Este método permitirá reabrir el tráfico al finalizar cada jornada, reduciendo al mínimo la interrupción vehicular.

La CPSV hace un llamado a los conductores para que extremen las precauciones al transitar por el área y respeten las indicaciones del personal autorizado.

Se recuerda que estas obras son imprescindibles para mejorar la seguridad y la calidad de la vía, y se agradece de antemano la comprensión y colaboración de la ciudadanía.

Con información de Anisley Fuentes Crespo Coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial

Presidenta de la Comisión Provincial de Seguridad Vial de Matanzas.

