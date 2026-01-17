Laboran matanceros para asegurar arrancada de la zafra

Inmersos aún en las reparaciones del central Jesús Sablón Moreno, de Calimete los azucareros de la provincia de Matanzas aspiran a producir más de 13 mil 500 toneladas de azúcar crudo en la cercana zafra.

Para concluir las labores y alistar la industria y las fuerzas manuales, destacados colectivos del territorio apoyan a los 14 pelotones cañeros y los tres turnos del ingenio a fin de garantizar una campaña exitosa.

A la zafra en Matanzas aportarán con altos rendimientos cañeros las Unidades Básica de Producción Cooperativas de Calimete: La Lucía, El Roque, Los Indios, Demetrio y El Batey, con tributo de materia prima de calidad al central.

Por el comportamiento de la reparación del Jesús Sablón Moreno con afectaciones por la electricidad e insumos, en la provincia se prevé su arrancada para este mes de enero, días después de las fechas anunciadas.

Oriol Miranda/ Radio Reloj

Post Views: 1