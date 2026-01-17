Destacan preparación combativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Una brigada de artillería terrestre de la Región Militar Matanzas efectuó ejercicios tácticos por el Día de la Defensa.

El cronograma inició con un informe acerca de la situación del territorio y las actividades a cumplir.

Combatientes de unidades participaron en clases de preparación de técnica BM21, de cohetes sin medios portadores, de ingeniera con el empleo de minas antitanques y antipersonales, y la realización de tiro.

Además, para proteger objetivos económicos ante cualquier amenaza enemiga se activó la zona de defensa San Francisco perteneciente al municipio Limonar.

Ejercicios territoriales de zona de defensa se realizaron simultáneamente en toda la provincia de Matanzas y en ellos participaron el Jefe del Ejército Central, General de División Raúl Villar Kessell, el Presidente del Consejo de Defensa Provincial Mario Sabines Lorenzo y la Vicepresidenta Marieta Poey Zamora.

Las demostraciones y prácticas consolidan la disposición combativa de las tropas para la defensa del territorio.

