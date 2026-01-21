Radiografía histórica de una postemporada

Si dos equipos que chocan en la actual postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol (SNB) se conocen muy bien son los Gallos de Sancti Spíritus y los Cocodrilos de Matanzas, rivales por cuarto play off en la historia.

El balance en esta instancia favorece a los Saurios, ganadores en doce partidos de los 18 que han sostenido, excluyendo la etapa de comodines de la 59 SNB, donde también venció Matanzas en dos de tres juegos.

Nunca ambos elencos han chocado en la discusión del trono nacional, aunque en par de ocasiones disputaron el acceso a la finalísima (52 y 61 SNB), ambas ganadas por el conjunto rojo. El primer enfrentamiento de este tipo en play off data de la campaña 51, cuando en cuartos de final Matanzas se impuso en reñida serie por 4-3, según datos recopilados por el estadístico Benigno Daquinta.

La ventaja yumurina aumenta si contabilizamos todos los duelos oficiales, donde superan ligeramente a los yayaberos con un total de 94 victorias frente a 92. Esta será la decimoséptima vez en que los Gallos disputen una fase decisiva, en tanto los Cocodrilos accedieron a su decimotercer play off.

No obstante, la historia más reciente cambia un poco. En la etapa clasificatoria los dirigidos por el debutante mentor Luisvany Meneses triunfaron en tres de cinco porfías desde el Estadio José Antonio Huelga de la central provincia.

Precisamente la localía juega un papel fundamental en estos cruces. El equipo home club ha ganado 18 de los 21 partidos celebrados para un elevado 85%, contando el comodín.

De datos individuales, el estadístico Wilber Rodríguez destaca en su compilación que el cienfueguero Erisbel Arruebarruena resulta el máximo jonronero del cotejo, al despachar tres vuelacercas cuando vistió la franela de Matanzas. El “Gallo Mayor”, Frederich Cepeda, entrará al selecto listado de jugadores con 20 postemporadas cuando se escuche la voz de play ball en el Estadio Victoria de Girón. Sólo Ariel Pestano y Yasiel Santoya llegaron a ese número.

De igual forma, el ya retirado Ismel Jiménez acumula dos triunfos frente a la batería occidental, mientras Jorge Martínez archivó cuatro sonrisas ante la valla espirituana. Entre los activos de estas escuadras, los yumurinos Yoennis Yera y Noelvis Entenza suman dos éxios cada uno, y Yankiel Mauris sufrió par de descalabros.

Con rostros muy jóvenes, y no pocos inexpertos en etapas tan cortas, tanto Matanzas como Sancti Spíritus comienzan una nueva batalla. Los primeros no conocen la derrota en dichas porfías, pero la avanzada espirituana marcha confiada en el empuje de la nueva hornada. Cuando comience la pugna, también se abrirá otra página de esta radiografía histórica.

