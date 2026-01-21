China fortalece comunicaciones en tecnologías digitales

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), Xie Cun, desde el lanzamiento de la iniciativa en la primera mitad de 2025, más del 91 por ciento de los trámites telefónicos se realizan en línea, y el servicio de atención al cliente por video ha beneficiado a más de 60 millones de usuarios.

Xie destacó que las empresas de telecomunicaciones han establecido mostradores exclusivos para adultos mayores en todas sus oficinas, con acceso prioritario, equipos auxiliares y servicios personalizados como tutorías individuales y visitas domiciliarias.

La llamada “línea directa para personas mayores”, que permite acceder inmediatamente a un operador humano, ha atendido más de 650 millones de llamadas, mientras que 3092 sitios web y aplicaciones vinculadas a la vida diaria de este grupo etario ya cumplen con estándares de accesibilidad y diseño inclusivo.

Según el vocero, en materia de seguridad, las operadoras han renovado previamente más de 250 millones de números telefónicos reutilizados y desvinculado más de mil millones de asociaciones con aplicaciones de internet, evitando riesgos de privacidad.

A través de sus apps oficiales, los usuarios pueden ahora solicitar la desvinculación automática de 239 plataformas populares, con más de 360 millones de solicitudes procesadas para 5,8 millones de personas.

Xie señaló que también se han reforzado las protecciones de datos personales, con funciones que permiten a los usuarios monitorear y desactivar el acceso de aplicaciones a micrófonos, cámaras o ubicación geográfica.

Además, se promueve la transparencia en los algoritmos de recomendación y se ofrece la opción de desactivar sugerencias personalizadas, así como servicios de filtrado de llamadas no deseadas, incluyendo verificación de identidad y protección contra llamadas internacionales sospechosas.

El funcionario subrayó que el MIIT profundizará estas acciones, ampliará la cobertura del programa de renovación de números secundarios e impulsará una gobernanza permanente para la protección de datos en aplicaciones móviles.

China cuenta con más de mil millones de usuarios de internet y cerca de 1700 millones de líneas móviles activas, según datos oficiales de 2025. (ALH)

Tomado de Prensa Latina