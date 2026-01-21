Cuba

Cuba recibe primer suministro de Aspirina de China

Como parte de la estrategia para garantizar el acceso de la población a medicamentos esenciales, Cuba recibió el primer envío de Aspirina de 81 miligramos producido en la República Popular China mediante un proyecto de cooperación bilateral.

El fármaco, destinado a cubrir la demanda del Cuadro Básico de Medicamentos, es resultado de un proceso de evaluación y transferencia de tecnología realizado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) entre los Laboratorios Medsol de Cuba y la planta de la empresa china Hubei C&C, en Wuhan.

Este hito consolida un modelo de cooperación innovador que combina la capacidad productiva de Hubei C&C –socio estratégico del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) de Cuba– con un mecanismo de financiación sostenible.

Dicho mecanismo utiliza parte de las ganancias generadas por las ventas del PPG, producto líder de la entidad cubana involucrada, para asegurar la estabilidad del suministro de este medicamento clave en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Con la llegada de estos primeros lotes, se inició de inmediato su descarga y posterior distribución a la red nacional de instituciones hospitalarias y farmacias. Se prevé que esta colaboración permita cubrir en su totalidad, para el año 2026, la demanda de Aspirina de 81 mg requerida por el Ministerio de Salud Pública de Cuba.

La acción refuerza los esfuerzos del grupo empresarial BioCubaFarma y sus empresas por asegurar el suministro de medicamentos vitales para la población, a través de alianzas internacionales basadas en la complementariedad y la sostenibilidad. (ALH)

Redacción TV Yumurí

