Pronostican afectación de 2 000 MW para el horario pico nocturno

La Unión Eléctrica informó que en el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1 933 MW a las 18:30 horas, superior a lo planificado por salida de las patanas de Melones y Regla.

La producción de energía de los 38 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1 736 MWh, con 328 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 195 MW, la demanda 2 014 MW, con 819 MW afectados. En el horario del mediodía se estima una afectación de 1 200 MW.

Principales incidencias

Avería: la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, la Unidad 6 de Nuevitas, la Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo.

En mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Por limitaciones en la generación térmica se encuentran 593 MW fuera de servicio.

Para el horario Pico se espera la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté (En proceso de arranque) con 65 MW.

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1 260 MW con una demanda máxima de 3 230 MW, para un déficit de 1 970 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2 000 MW en este horario. (ALH)

