Yera y Yamichel, brazos zurdos para el debut del Play Off

La experiencia en momentos claves y el dominio sobre el box tanto en la pelota cubana como internacional, son algunos de los elementos que respaldan la decisión del alto mando de los Cocodrilos de Matanzas de utilizar a Yoennis Yera y Yamichel Pérez como los primeros abridores para el play off de cuartos de final.

El zurdo de Martí representa la primera carta del pitcheo ante el rival de turno, los Gallos de Sancti Spíritus. Yera acumula diez éxitos contra cuatro descalabros en postemporadas, con efectividad de 3.42 carreras limpias por juego y más de 120 ponches.

A sus 36 años, el líder del staff yumurino comenzó la actual campaña con los Saurios, donde presentó cierta inestabilidad. Antes de partir al exterior, aportó cuatro sonrisas a la causa en diez aperturas; sus contrarios le batearon para elevado .327; compiló más de cinco anotaciones limpias por desafío; propinó 50 estrucados y sólo regaló siete boletos.

Luego, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional lanzó para los Tigres de Aragua, cuadro en el que dejó discretos guarismos (0V-1D, 4.0 INN, 4K-1BB, 15.75 PCL) antes de actuar brevemente en la Liga Mexicana ARCO del Pacífico con las Águilas de Mexicali. Allí apenas lanzó en tres partidos con saldo negativo de un revés sin éxito, cinco boletos y cuatro estrucados, así como alta efectividad de 8.22 limpias cada nueve entradas de labor.

No obstante, el timonel Armando Ferrer y su colectivo de dirección apuestan por el liderazgo de este lanzador. Su regreso a la rotación, unido a las condiciones que muestre en el montículo, constituyen factores importantes para medir el avance de los Cocodrilos.

Yamichel, un talismán que conoce la valla

Devenido matancero hace algunos años, el zurdo espirituano Yamichel Pérez conoce muy bien a los contrarios. Recuperado de una lesión, ganó seis juegos y perdió tres en 15 aperturas, lo que reafirmó su postura para esta etapa decisiva. En la clasificación su efectividad fue de 4.34 limpias, con 50 ponches y 16 bases por bolas.

Si hacemos un recuento en instancias conclusivas, Yamichel atesora cuatro juegos ganados y dos perdidos, así como cinco salvamentos. En poco más de 60 capítulos, muestra 28 ponches, promedio de embasado por debajo de uno y 2.20 carreras limpias de promedio.

Un 2025 en el que enfrentó molestias, también le proporcionó un estreno por todo lo alto en el béisbol italiano. En 14 juegos iniciados dejó balance de siete victorias y cinco derrotas, con promedio de 2.61 carreras limpias por encuentro. Retiró a 123 bateadores por la vía de los strikes y cedió solo 14 pasaportes gratis. Por si fuera poco, lideró los juegos completos (4) y ancló sexto en innings lanzados (100).

El de Taguasco, en la central provincia de Cuba, ha asegurado lo difícil que resulta lanzarle a los Gallos, equipo al que defendió durante varias temporadas. Sin embargo, el dominio de sus lanzamientos y la inteligencia para escudriñar la zona de strike se avizoran como armas fundamentales.

Los play off son etapas cortas y cruciales, que suelen definirse por márgenes muy estrechos. La experticia de estos lanzadores podría inclinar la balanza hacia los rojiamarillos en un duelo ante los yayaberos con marcados ribetes históricos. (ALH)

