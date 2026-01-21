Reciben educadores paneles solares para su vivienda

Docentes del sector de la Educación en la provincia de Matanzas reciben kits de paneles solares para sus viviendas, como parte de las iniciativas del país orientadas a impulsar el uso de energías renovables y aliviar la carga energética de los hogares.

La información fue confirmada por Edilberto Casanova Armenteros, director provincial de Educación, quien subrayó la importancia de estas soluciones en el contexto energético actual que enfrenta Cuba.

En una primera etapa, el programa beneficia a 165 docentes, quienes acceden a kits en dos modalidades de potencia: 1 200 watts y 800 watts. Cada conjunto incluye un panel solar y una batería de acumulación, lo que permite generar y almacenar energía para el consumo doméstico.

La filial Copextel Matanzas es la encargada de la comercialización e instalación de los sistemas. Los beneficiarios pueden adquirir los equipos mediante pago digital o a través de créditos bancarios, lo cual facilita el acceso y amplía el alcance del programa.

La iniciativa se extiende también a trabajadores del sector de la Salud Pública y de Educación Superior, quienes igualmente reciben estos equipos de energía limpia.

Casanova Armenteros destacó que, además de contribuir a la autonomía energética de los hogares, esta acción constituye un estímulo para los profesionales del sector educativo, reconocidos por su labor social.

La entrega de estos kits representa un paso significativo en la estrategia de Cuba para diversificar sus fuentes energéticas y garantizar alternativas sostenibles frente a los desafíos del sistema eléctrico nacional. (ALH)

Yuni Moliner/Radio 26

