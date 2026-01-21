Se aproxima el Festival Jazz Plaza

El evento, que apuesta cada año por la diversidad de expresiones y la excelencia artística, estará presente en La Habana, Santiago de Cuba, Santa Clara y por primera vez, en Holguín.

Conciertos, visitas a instituciones educativas, encuentros de pensamiento y otras iniciativas distinguen a esta edición, a la que asistirán relevantes artistas cubanos, algunos residentes en el extranjero, y otros procedentes de más de 20 países.

El presidente del Jazz Plaza, Víctor Rodríguez, comentó a la prensa desde el Hotel Meliá Cohiba, en esta capital, que las nuevas generaciones son los máximas protagonistas este año, en tanto elogió la organización en las provincias sedes y la satisfacción de acoger el evento.

Resaltó asimismo la participación de 286 artistas internacionales, sumado a los nacionales y a más de 23 músicos cubanos residentes en el exterior, entre ellos Ignacio “Nachito” Herrera, Yosvany Terry, Jorge Luis Pacheco y Dayramir González.

El director artístico del festival, Roberto Fonseca, habló sobre la intención de realizarlo en todo el país, y agradeció a los músicos por hacer de cada concierto una experiencia única, diferente al resto.

Selección de Maestros da título al espectáculo de clausura que ofrecerá el virtuoso pianista cubano, acompañado de otros relevantes artistas como Pedrito Calvo, Alexander Abreu, Haila María Mompié y Yasek Manzano.

En otro encuentro con la prensa, Fonseca manifestó la posibilidad de involucrar al cine en su propuesta artística, y su intención con ella es tocar el espíritu y las emociones de la gente.

Muchas son las alegrías que reserva esta nueva edición: la celebración de los 50 años del grupo Síntesis, un concierto del destacado pianista y compositor cubano Frank Fernández titulado Maestro de Juventudes, la Gala Cuba Vive, y la iniciativa de reflejar a través de la imagen el ambiente del festival, cuya convocatoria fue lanzada hoy en la conferencia de prensa.

Otra de las atracciones del evento radica en su visualidad, a cargo del artista cubano Alfredo Sosabravo, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1997.

Destacan además las presentaciones del músico Bobby Carcassés, Presidente de Honor del festival; así como la realización del XXI Coloquio Internacional Leonardo Acosta In Memoriam, en La Habana, y encuentros de reflexión y debate en las otras provincias sedes.

La presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, resaltó la diversidad de espacios que acogen a la cita y la obra de Sosabravo, en tanto el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando León Jacomino, destacó que se trata de la primera edición tras la declaratoria de la práctica del Son cubano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El Festival Internacional Jazz Plaza se perfila cual propuesta cultural en la que convergen la pasión por la música y el talento creativo.

Es, a juicio del director artístico, un espacio donde se mezclan todas las artes, para beneplácito de sus admiradores, intérpretes y público. (ALH)

Tomado de Prensa Latina