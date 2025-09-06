Juveniles cubanos mantienen invicto en Copa Mundial de Béisbol

El equipo Cuba de béisbol juvenil que participa en la Copa Mundial con sede en Japón mantuvo su invicto hoy al derrotar 8-0 a Italia en partido disputado en el Okinawa Cellular Stadium.

Tras debutar con un nocaut de 10-0 contra su similar de Sudáfrica, el elenco que representa a la mayor isla del Caribe continuó con buen paso en su regreso a un certamen del orbe en esta categoría, luego de no haber conseguido un cupo en la edición pasada. Un ataque de 13 incogibles desató el elenco dirigido por Abeyci Pantoja.Tres cada uno conectaron el designado Juan Pablo Gutiérrez y el torpedero Jonathan Moreno, este último con un triple incluído.

El jardinero Frederich Cepeda Jr ligó sencillo y doble y el inicialista Javier Alejandro Zambrano trajo a dos compañeros para el plato.

Edenis Cruz desde el montículo apenas permitió un hit en cinco capitulos de actuación para llevarse el crédito y Richard Bouquet colgó dos argollas en la pizarra para cerrar el desafío.

Los cubanos (2-0) comandan el grupo A por delante de Sudcorea y el equipo anfitrión, equipos que ganaron en su primera presentación y que se enfrentarán en esta jornada. Puerto Rico (1-1) e Italia y Sudafrica (0-3) les siguen en el ordenamiento.

Según el sistema de competencias, los tres equipos mejor ubicados luego de la fase clasificatoria obtendrán su pase a la Superronda, donde se disputarán las medallas.

Mañana Cuba jugará contra Japón a las 14:00, hora local y concluirá la fase de grupo enfrentándose a boricuas y sudcoreanos en días sucesivos.

