Jornada sin medallas para Cuba en los Panamericanos Junior

La delegación cubana no pudo subir hoy al podio en los II Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay, y continúa aferrada aún al único bronce conquistado por el bote de ocho con timonel en la jornada dominical.

Bajo el invierno paraguayo, Wendy Martínez se convirtió en la figura más cercana a romper la sequía. En el tatami, la judoca avanzó con garra hasta el combate por el bronce, pero la mexicana María Cruz le arrebató el sueño en un duelo tenso y calculado.

Desde entonces, las esperanzas se fueron apagando una a una: en esgrima, Marlon García dejó ver destellos con dos victorias antes de despedirse en octavos ante el ecuatoriano Bayardo Naranjo; y en tenis, Meliza Pérez y Yohan Sánchez cerraron su participación con derrotas tempranas.

En el tiro con arco, Abraham Pérez cedió por la mínima, Elaimis Ramos fue superada con amplitud y Rosalicia Domínguez, tras un buen arranque, se despidió en cuartos frente a la estadounidense Ryan Gurney.

El tiro deportivo aportó discretos resultados con Jonathan González (decimotercero) y Jean Pedro Hodelin (decimoséptimo) en el rifle de aire a 10 metros.

En lo colectivo, la selección de Cuba de voleibol femenino salió ilesa al lograr su primer triunfo ante su similar de Costa Rica, pero el balonmano del mismo sexo sufrió un choque desigual ante Brasil.

En remo, las duplas y cuartetas no encontraron el ritmo hacia la gloria y la natación llevó a Andrea Becali y Laurent Estrada a finales sin medallas, mientras que en bádminton, Juan Bencomo cayó en individual y en dobles mixtos junto a Leyanis Contreras.

Por último, la gimnasia rítmica cerró con Lizabeth Godales en el puesto 17 individual, y el conjunto de cinco aros en la sexta plaza.

De las 162 medallas ya entregadas, solo una —el bronce del remo— descansa en el botín cubano. Sin embargo, los Juegos, cuna de futuros campeones, aún ofrecen páginas en blanco para escribir un desenlace distinto.

