Ganado en la vía: El Minag reporta 278 decomisos y más de 200 multas en seis meses

El Ministerio de la Agricultura (Minag) y otras entidades gubernamentales han reforzado sus acciones para enfrentar el creciente problema de animales sueltos en las vías, una causa significativa de accidentes de tránsito en Cuba. Las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba registran la mayor incidencia de estos hechos hasta junio del presente año.

Según Yudith Almeida Núñez, jefa del Departamento de Registro Pecuario del Minag, se realizaron 1 932 recorridos por carreteras principales y 146 inspecciones en líneas férreas, lo que permitió detectar 106 animales sueltos y decomisar 278 cabezas de ganado.

Como resultado, se impusieron 210 multas por un valor total de 2 millones 250 mil pesos y se elaboraron 573 actas de advertencia a tenentes de ganado.

Mientras que territorios como Pinar del Río, Artemisa y Matanzas muestran bajos índices de decomisos y sanciones, la provincia de Mayabeque enfrenta una situación particularmente compleja con búfalos en zonas cercanas a las vías.

Las autoridades exhortan a los ganaderos a asumir mayor responsabilidad en el manejo de sus animales y a mejorar las cercas perimetrales para evitar nuevos incidentes. El llamado incluye la necesidad de reforzar la seguridad vial mediante el mantenimiento de las principales rutas de tránsito.

Este fenómeno, que pone en riesgo la vida de conductores y peatones, se suma a los desafíos estructurales del país en materia de seguridad vial y control pecuario. Las medidas adoptadas buscan reducir la siniestralidad y fomentar una cultura de prevención entre los propietarios de ganado.

Tomado de Cubadebate

