Registro Central Comercial implementa nueva plataforma digital para inscripción obligatoria

El Registro Central Comercial (RCC) activó una nueva plataforma digital que permite a todos los actores económicos, tanto estatales como privados, realizar en línea el trámite obligatorio de inscripción comercial.

Esta herramienta facilita el envío de los datos requeridos para obtener la licencia comercial necesaria para operar legalmente, informó Radio Sancti Spíritus, citado por Cubadebate.

De acuerdo con el Decreto 184, la inscripción en el RCC es obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas que realicen actividades comerciales. La falta de esta licencia o no haber realizado el trámite de inscripción puede resultar en sanciones económicas, cierre de establecimientos o revocación de los permisos para ejercer actividades comerciales.

Para formalizar su inscripción, los actores económicos deben cumplir dos requisitos técnicos fundamentales: habilitar su cuenta fiscal y vincular códigos QR específicos a dicha cuenta. Es necesario pagar 510 pesos por cada actividad económica desarrollada, lo que implica que quienes realicen varias actividades deberán efectuar un pago independiente por cada una.

El Registro Central Comercial también otorga permisos temporales destinados a actividades de venta específicas, con una vigencia máxima de hasta tres meses. Cada permiso temporal debe especificar claramente el lugar autorizado para desarrollar la actividad, pues realizar ventas en un sitio distinto al registrado constituye una infracción.

Como meta operativa para el mes de agosto, el RCC trabaja activamente para incorporar a unos 500 trabajadores por cuenta propia al sistema formal y disminuir significativamente la cantidad de entidades estatales que mantienen trámites de inscripción vencidos.

