Matanzas prepara el VIII Salón provincial El Artesano

Por Redacción TV Yumurí

La provincia de Matanzas se alista para celebrar el VIII Salón provincial El Artesano, principal evento de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas, enfocado en destacar las artes contemporáneas con alto rigor técnico.

Según Annia Cortegaza, directora de eventos de la Asociación, el certamen busca visibilizar el talento de los creadores locales y las obras deberán ser inéditas, realizadas en 2025, y cada participante podrá presentar hasta 3 piezas con información sobre técnica, dimensiones y valor.

El plazo de admisión será del 6 al 8 de octubre en la sede de la Asociación, y el salón se inaugurará el 20 de octubre con una gala cultural.

Durante el evento se otorgarán diversos premios, incluyendo el Gran Premio, los tres primeros lugares y reconocimientos por categorías como cerámica, metal, vidrio, fibras, papel, entre otras manifestaciones artesanales.

Tomado de Radio Reloj

