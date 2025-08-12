Matanzas prepara el VIII Salón provincial El Artesano

La provincia de Matanzas se alista para celebrar el VIII Salón provincial El Artesano, principal evento de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas, enfocado en destacar las artes contemporáneas con alto rigor técnico.

Según Annia Cortegaza, directora de eventos de la Asociación, el certamen busca visibilizar el talento de los creadores locales y las obras deberán ser inéditas, realizadas en 2025, y cada participante podrá presentar hasta 3 piezas con información sobre técnica, dimensiones y valor.

El plazo de admisión será del 6 al 8 de octubre en la sede de la Asociación, y el salón se inaugurará el 20 de octubre con una gala cultural.

Durante el evento se otorgarán diversos premios, incluyendo el Gran Premio, los tres primeros lugares y reconocimientos por categorías como cerámica, metal, vidrio, fibras, papel, entre otras manifestaciones artesanales.

Tomado de Radio Reloj

