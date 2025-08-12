Redistribución de salarios debe estabilizar fuerza laboral

Como una medida que contribuirá a estabilizar la fuerza de trabajo en las unidades presupuestadas y, por consiguiente, impactará favorablemente en la economía cubana, calificaron hoy altos funcionarios la redistribución de inejecuciones del fondo de salarios en este sector.

A la importancia y detalles de esa reciente decisión del Consejo de Ministros aludieron, en conferencia de prensa, Maritza Cruz García, viceministra primera de Finanzas y Precios; Ariel Fonseca Quesada, viceministro de Trabajo y Seguridad Social, y José Antonio Pérez Pérez, miembro de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

Coincidieron en señalar que se trataba de un anhelo o petición de muchas entidades, direcciones administrativas y gobiernos locales, en los que el éxodo de personal, entre ellos, profesionales de alta calificación, afectaba la calidad de los servicios y la producción en general.

Los directivos aclararon que no es una reforma salarial sino un salario adicional para quienes en las entidades presupuestadas asumen las labores de otras personas, de plantillas vacías, mientras el fondo con ese fin sigue inejecutándose.

La viceministra primera de Finanzas y Precios recordó que esta medida, al igual que el incremento parcial de las pensiones para la mayoría de los beneficiarios de la Seguridad Social, forma parte de la implementación del Programa de gobierno dirigido a corregir distorsiones y reanimar la economía.

Tanto ella como el viceministro de Trabajo aclararon que se exceptúan de su beneficio, entre otros, los trabajadores de la salud y de educación que desde principios de año ya reciben incrementos salariales, por máximos esfuerzos o sobrecarga de trabajo.

Aunque en determinados lugares su aplicación pueda ser por única vez, o por un período de tiempo, subrayaron que no tiene un carácter permanente ni masivo, pues sólo sería para el personal tanto administrativo como de servicios que ocupe más de una plaza.

El representante del movimiento obrero insistió en que ese monto a redistribuir es una decisión que compete tomar a las administraciones, en común acuerdo con la sección sindical, la aprobación del Consejo de dirección y su información a los trabajadores en la reunión de afiliados, lo cual también debe incluirse en el Convenio Colectivo del centro.

En correspondencia con el acuerdo del Consejo de Ministros, publicado este lunes en la Gaceta Oficial de la República, son requisitos esenciales priorizar la fuerza de trabajo calificada y que el tratamiento sea individual, es decir, la redistribución del fondo salarial no puede ser lineal sino únicamente para el personal mencionado.

José Antonio Pérez Pérez destacó que la preparación de los cuadros sindicales y administrativos, y la participación de los trabajadores, resultan imprescindibles para evitar distorsiones o errores.

En tanto la medida convida a revisar las plantillas en los centros, en las propuestas para la elaboración del Plan y Presupuesto del 2026 hay que tener en cuenta su impacto y cuán necesaria será continuar implementándola en uno y otro lugar, se dijo en la conferencia de prensa.

Tomado de la ACN