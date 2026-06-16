Debuta equipo cubano de softbol femenino en clasificatorio de Copa Mundial de Softbol 

Foto: Imagen tomada de ACN

El equipo cubano de softbol femenino debutará en el clasificatorio de la Copa Mundial de Softbol con sede en Praga.

Las cubanas tendrán como primer rival a China Taipei, contendiente más fuerte del grupo A. Este grupo reúne además a Canadá, Australia, Italia y República Checa, en una lid que forma parte de la primera fase de la Copa Mundial WBSC 2026-2027.

De cada clasificado de la fase de grupos surgirán los equipos participantes a la fase final, prevista para disputarse en Australia en 2027, instancia que reunirá a las ocho mejores selecciones del certamen.

Yamelkis Guevara, anunciada como la abridora del primer encuentro reprogramado para este martes 16 a las 3:30 pm hora de Cuba. Se lamenta la ausencia de la experimentada Yilian Tornés por lesión y de Yarianna López por decisión personal.

Los juegos de fase de grupos continuarán del 14 al 18 de julio del presente año en Lima y en septiembre en Oklahoma City.

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Con información tomada de ACN

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