Instalan paneles solares en Martí

El municipio de Martí cuenta desde este fin de semana con una nueva fuente de energía renovable que mejorará sus servicios de telecomunicaciones, tras la instalación de 24 paneles solares en el centro de Etecsa del territorio, una solución concreta frente a las afectaciones eléctricas y la escasez de combustibles derivadas del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

La obra, inaugurada en un encuentro con cuadros y funcionarios de la Dirección territorial, contó con la presencia de Raiza Morejón Ramos, presidenta de la Asamblea municipal del Poder Popular; Yosvany Castanedo Larena, intendente, y Yaquelines Martínez Alfonso, viceintendente del Gobierno en Martí.

El nuevo sistema fue instalado en apenas dos días por una brigada encabezada por el joven Luis Miguel López Méndez, técnico en Telemática del Centro de Telecomunicaciones de Unión de Reyes, junto a otros trabajadores del ramo. Su entrega y altruismo fueron reconocidos por Yury La Rosa Martínez, jefe del centro de telecomunicaciones de la localidad, quien destacó el esfuerzo colectivo para poner en funcionamiento esta fuente renovable en un contexto de máximas limitaciones.

Las autoridades explicaron que la conectividad no cubrirá inicialmente las 24 horas. En esta primera etapa, el servicio se organizará preferiblemente en el horario de la mañana, cuando se concentra la demanda de las empresas y la “vida del municipio”. Posteriormente, cuando el sistema se estabilice, se extenderá a la tarde-noche, con una gestión eficiente de las cargas.

Los funcionarios señalaron que se evaluará el comportamiento del sistema para, en una segunda etapa, introducir mejoras que amplíen la disponibilidad del servicio.

Con esta acción, Martí se suma a Unión de Reyes y Pedro Betancourt como los tres municipios de la provincia donde se han instalado paneles solares para respaldar las telecomunicaciones. Martí, en particular, había quedado “casi en cero” durante la primera etapa del año, por lo que la llegada de esta fuente renovable representa un alivio significativo para la población y el entramado económico local.

La instalación de estos paneles solares es una muestra más de las soluciones que los cubanos implementan para sortear el cerco energético y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos. “Esta es otra respuesta a los que siguen soñando que volveremos a caer en manos del imperio”, subrayaron las autoridades presentes.

Con iniciativas como esta, Matanzas demuestra que la creatividad, la solidaridad y el uso de fuentes renovables constituyen vías efectivas para mantener servicios esenciales como las comunicaciones, a la vez que se avanza hacia la soberanía tecnológica y energética, incluso en las condiciones más adversas. (Con información de Flora Arencibia Nazco) (ALH)

Tomado de Girón

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