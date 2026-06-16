Deportes

Nota Oficial de la Dirección Provincial del INDER en Matanzas

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Béisbol #cocodrilos #Dirección Provincial del INDER #Matanzas

A raíz de la situación ocurrida este lunes 15 de junio, cuando el ómnibus que debió transportar al equipo Cocodrilos de Matanzas hacia La Habana, quedó sin asignación de combustible para propiciar dicho traslado, la Dirección Provincial de Deportes en Matanzas aclara que:

El INDER en el territorio, de conjunto con las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, buscaron alternativas para evitar el tiempo de espera en la transportación y las molestias, aunque inefectivas frente al poco tiempo y la carencia de combustibles.

La Comisión Nacional de Béisbol apuntó que el juego correspondiente a la fecha será reprogramado, de acuerdo con el reglamento del certamen. (ALH)

Tomado del perfil en Facebook del Inder Matanzas

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By Redacción TV Yumurí

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